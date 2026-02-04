الأولى

سمو وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية بنين

17 / شعبان / 1447 هـ       4 فبراير 2026

البلاد (الرياض)

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، في الرياض اليوم، وزير خارجية جمهورية بنين أوشلجون أجادي بكاري.

وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاستقبال، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي.

