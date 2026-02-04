الإقتصاد بحضور سمو وزير الطاقة.. “كاوست” تستضيف وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية في القمة السعودية الألمانية للابتكار

البلاد (ثول) بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة ورئيس مجلس أمناء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، استضافت الجامعة القمة السعودية الألمانية للابتكار، وذلك خلال الزيارة الرسمية إلى المملكة التي قامت بها الوزيرة الاتحادية للاقتصاد والطاقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية السيدة كاترينا رايشه. وقد استضاف القمة رئيس كاوست البروفيسور إدوارد بيرن، بمشاركة كبار المسؤولين الحكوميين، وقادة من القطاع الصناعي، وممثلي منظومات الشركات الناشئة، والمؤسسات البحثية، لبحث سبل تسريع الابتكار وتعزيز متانة الاقتصاد من خلال التعاون الدولي. وتؤكد هذه الزيارة دور كاوست كمؤسسة بحثية تقود العمل عند تقاطع العلوم والابتكار وريادة الأعمال. وتركزت النقاشات على كيفية إسهام الابتكار القائم على البحث العلمي ومنظومات الشركات الناشئة في تسريع تطوير التقنيات وتحويلها إلى تطبيقات تجارية وتعزيز متانة الاقتصاد، وذلك في مجالات ذات اهتمام استراتيجي مشترك تشمل الطاقة والاستدامة والذكاء الاصطناعي. وقال البروفيسور إدوارد بيرن، رئيس كاوست “تمتلك المملكة العربية السعودية وألمانيا نقاط قوة متكاملة للمرحلة المقبلة من الابتكار في قطاعي الطاقة والصناعة. فريادة ألمانيا في الهندسة الصناعية وتوسيع نطاق التقنيات تتكامل بصورة وثيقة مع وتيرة الاستثمار المتسارعة في المملكة في الابتكار القائم على البحث العلمي والمشاريع الريادية الجديدة. وتعمل كاوست في قلب هذا التقاطع، حيث تحول المخرجات العلمية إلى تقنيات قابلة للتطبيق وشركات ناشئة، وتربط الشركاء القادرين على نقل الأفكار الواعدة إلى أنظمة واقعية”. وعلى هامش القمة، وقّعت كاوست سلسلة من مذكرات التفاهم مع عدد من الجهات الألمانية الرائدة في منظومة الشركات الناشئة، وهي: BRYCK Startup Alliance، و Start2 Group GmbH ، و SWX Innovators GmbH. وتهدف هذه المذكرات إلى وضع إطار للتعاون الوثيق بين منظومتي الشركات الناشئة في المملكة وألمانيا، مع التركيز على دعم الشركات في مراحلها المبكرة ضمن مسيرة انتقالها من البحث العلمي إلى الطرح التجاري، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، وتعزيز التعاون الدولي. وبموجب هذه الشراكات، سيعمل الأطراف على ربط الشركات الناشئة وشبكات الابتكار في البلدين، عبر تنظيم فعاليات مشتركة، وبرامج تبادل، وإتاحة الوصول إلى الخبرات في مجالات الأنظمة والتنظيم، وتطوير التقنيات، ومسارات التكامل مع القطاع الصناعي. وتهدف هذه الشراكات المستمرة إلى تمكين الشركات في مراحلها المبكرة من اختبار التقنيات وتطويرها وتوسيع نطاق تطبيقها، عبر ربط الشركات الناشئة الألمانية بالبيئة البحثية وشبكات الابتكار في كاوست. وتأتي القمة السعودية الألمانية للابتكار ضمن جهود كاوست المستمرة في تعزيز شراكاتها الدولية واستضافة الوفود رفيعة المستوى، بما يعزز مكانتها كمؤسسة وطنية للتعاون الدولي في مجالات العلوم والابتكار وتطوير التقنيات.