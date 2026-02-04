المنتدى السعودي للإعلام يناقش بناء المحتوى الرياضي الرقمي

البلاد (الرياض)

ناقش المنتدى السعودي للإعلام اليوم، أهمية المحتوى الرياضي الرقمي في ظل ما يشهده الإعلام وأدواته تطورًا متسارع، وذلك في جلسة حوارية بعنوان “بناء محتوى رياضي رقمي يستهوي جيل زد” بمشاركة مدير البطولة العربية طلال آل الشيخ، ومحلل كرة القدم ومقدم المحتوى طلحة أحمد، والمدير التنفيذي لأكاديمية المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام علاء شاهين صالحة، وأدار الجلسة مقدم البرامج الرياضية الدكتور عبدالله العضيبي.

وأكد المشاركون خلال الجلسة أن المحتوى الرياضي الرقمي، يشكل رأي شريحة كبيرة من الجمهور المتابع، موضحين أن ذلك يعد أمرًا بالغ الأهمية في طريقة التعامل مع ما يتم طرحه، وكيفية التعامل معه، لضمان تقديم المحتوى بجودة عالية بعيدًا عن المعلومات الخاطئة.

وأشار المتحدثون إلى أن الجيل الحالي يتمتع بخصائص فريدة، وعقلية واعية لكل ما يتم طرحه، عادين ذلك بالمسؤولية على كل صانع محتوى، للوصول إلى تقديم المحتوى الجاذب والمبتكر، بكل مصداقية، ومهنية، مؤكدين أن جيل زد استطاع خلال السنوات العشر الماضية من تقديم المحتوى الرياضي الرقمي بشكل يحاكي أدوات المستقبل.

وقدم المشاركون رسالة إلى جيل زد مفادها، أن يعملوا وفق مقومات وأساسيات مفادها الأسس الإعلامية وأدبياته، إضافة إلى العمل جنبًا لجنب مع الخبرات التي تعاقبت على القطاع الرياضي في السنوات الماضية وحتى وقتنا الحاضر، والاستفادة من خبراتها، ومزجها مع ما يقدمونه من محتوى يواكب وينقل الأحداث الرياضية المحلية والدولية، وأن التعلم لا يقف عند وقت محدد، بل في كل وقت وحين.