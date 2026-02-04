المستشار الألماني يصل إلى الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة

البلاد (الرياض)

وصل إلى الرياض، اليوم، دولة السيد فريدريش ميرتس المستشار الاتحادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية، والوفد المرافق له، وذلك في زيارة رسمية للمملكة.