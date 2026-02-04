المستشار الألماني يصل إلى الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة

وصل إلى الرياض، اليوم، دولة السيد فريدريش ميرتس المستشار الاتحادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية، والوفد المرافق له، وذلك في زيارة رسمية للمملكة.
وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين المنطقة، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان (الوزير المرافق)، والقائم بالأعمال بالإنابة في سفارة المملكة بألمانيا فهد الهذال، وسفير ألمانيا لدى المملكة ميشائيل كيندسغراب، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.
