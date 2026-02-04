الأولى

الرئيس التركي يغادر الرياض وفي مقدمة مودعيه نائب أمير المنطقة

صحيفة البلاد 17 / شعبان / 1447 هـ       4 فبراير 2026

البلاد (الرياض)

غادر الرياض، اليوم، فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، والوفد المرافق له، وذلك بعد زيارة رسمية للمملكة.

وكان في وداعه في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة

الرياض، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي (الوزير المرافق)، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تركيا

فهد بن أسعد أبو النصر، وسفير جمهورية تركيا لدى المملكة أمر الله أشلر، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر

عتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

 

 

 

 

