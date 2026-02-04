الأميرة سارة بنت بندر تلتقي نائب رئيس جهاز الاستثمار العُماني ووزير الاقتصاد لبحث التعاون في قطاع التمور

التقت صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت بندر بن عبدالعزيز المدير التنفيذي للمجلس الدولي للتمور، اليوم، نائب رئيس جهاز الاستثمار العُماني للعمليات منير بن علي المنيري، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية لاستثمارات الغذاء المهندس عبدالله الراشدي، والرئيس التنفيذي لشركة تنمية زراعة عُمان الدكتور علي العريمي.
وبحثا خلال اللقاء مجالات التعاون في الاستثمار المرتبط بالتمور، واستعرضا الفرص المتاحة لدعم سلاسل القيمة ذات الصلة.
كما التقت سموها وزير الاقتصاد الدكتور خميس بن سيف الجابري وبحثا الأطر الداعمة لتطوير منظومة التمور وتعزيز الشراكات المرتبطة بالاستثمار الزراعي.
وأكدت سموها حرص المجلس الدولي للتمور على دعم جهود التكامل بين الدول الأعضاء وتبادل الخبرات والمعرفة بما يعزز القيمة المضافة لهذا القطاع.
