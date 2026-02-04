أوكرانيا تسجل خفض تصعيد مع روسيا.. الكرملين يحذر من انتهاء «نيو ستارت»

البلاد (موسكو، كييف)

حذر الكرملين، أمس (الثلاثاء)، من خطورة انتهاء صلاحية معاهدة “نيو ستارت” بين الولايات المتحدة وروسيا، والتي تعتبر آخر اتفاق نووي ينظم ترسانتي البلدين الاستراتيجيتين. وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: إن “العالم سيكون بعد أيام قليلة بالكاد في وضع أكثر خطورة مما كان في أي وقت مضى”، مشيراً إلى أن انتهاء المعاهدة يعني غياب أي وثيقة أساسية تحد من الترسانتين النوويتين الأكبر في العالم.

وأضاف بيسكوف:” إن المبادرة الروسية لتمديد المعاهدة لمدة عام لا تزال مطروحة، ولم نتلق رداً من الجانب الأميركي”، في إشارة إلى اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سبتمبر 2025.

وقعت معاهدة”نيو ستارت” عام 2010، وحددت سقف الترسانتين النوويتين بـ 1550 رأساً نووياً إستراتيجياً لكل طرف، مع تحديد أقصى عدد للقاذفات الثقيلة بـ800 لكل منهما، فيما تعهدت روسيا منذ فبراير 2023 بالاستمرار في احترام الحدود المنصوص عليها، رغم تعليق مشاركتها الفعلية في المعاهدة بسبب الحرب في أوكرانيا.

في المقابل، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن “خفض التصعيد” الأخير مع روسيا يساعد على بناء الثقة في المفاوضات، في إشارة إلى وقف موسكو المؤقت لضرب منشآت الطاقة في أوكرانيا.

وأوضح زيلينسكي أن روسيا لم تشن أي هجمات صاروخية أو بطائرات مسيرة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، رغم تعرض بعض المنشآت القريبة من الخطوط الأمامية للقصف. وقال:” إجراءات خفض التصعيد التي دخلت حيز التطبيق تساعد في بناء ثقة العامة في عملية التفاوض ونتيجتها المحتملة”.

وأضاف أن أوكرانيا مستعدة لاتخاذ خطوات حقيقية نحو السلام، مشيراً إلى استعداد المفاوضين الأوكرانيين لعقد اجتماع ثنائي مع الوفد الأميركي في أبوظبي لاحقاً هذا الأسبوع.