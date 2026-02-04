أمير القصيم يدشّن بطولة آسيا للدراجات على الطريق بمشاركة (700) درّاج من دول القارة

دشّن الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، بحضور الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد، نائب أمير المنطقة، ورئيس الاتحاد السعودي للدراجات عبدالعزيز الشهراني، ومدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة هدلق الهدلق، بطولة آسيا للدراجات على الطريق، التي تستضيفها منطقة القصيم، وتُنظّمها المملكة العربية السعودية للمرة الأولى.
وأشاد سمو أمير منطقة القصيم بما تشهده المملكة من نموٍّ متسارع في مختلف الرياضات، مؤكدًا أن استضافة مثل هذه البطولات القارية تأتي امتدادًا للدعم السخي الذي يحظى به القطاع الرياضي من القيادة الرشيدة -أيدها الله- وحرصها على تمكين المواهب، وتعزيز حضور المملكة محطةً رئيسةً لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.
وأشار سموه إلى ما تتمتع به منطقة القصيم من مقومات تنظيمية وبنية تحتية رياضية متميزة، تسهم في إنجاح البطولات الدولية، وتدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع مستوى ممارسة الرياضة، واستضافة الأحداث الرياضية العالمية.
وتُعد بطولة آسيا للدراجات على الطريق من أبرز البطولات القارية في رياضة الدراجات الهوائية، بمشاركة نخبة من المنتخبات والرياضيين من مختلف الدول الآسيوية، وتتضمن سباقات فردية وجماعية تُقام على الطرق، بما يعكس المستوى الفني العالي للبطولة وأهميتها على خارطة الرياضة الآسيوية.
يُذكر أن عدد المسجّلين في البطولة بلغ نحو (700) درّاج من مختلف دول قارة آسيا، مما يعكس حجم البطولة وأهميتها، ويؤكد ثقة الاتحادات القارية والدولية في قدرات المملكة التنظيمية واستعداداتها المتكاملة.
