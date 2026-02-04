أمير الشرقية يدشّن ويضع حجر الأساس لـ321 مشروعًا تعليميًا بالمنطقة بحضور وزير التعليم

البلاد (الدمام)
رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، بحضور وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، في ديوان الإمارة اليوم، مراسم تدشين ووضع حجر الأساس، لـ(321) مشروعًا تعليميًا في المنطقة الشرقية، بقيمة إجمالية بلغت (773) مليون ريال، وذلك ضمن جهود تطوير البنية التحتية التعليمية ورفع كفاءة المرافق التعليمية بالمنطقة.
وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية أن الاستثمار في التعليم يُعد من الركائز الأساسية لبناء الإنسان وتنمية قدراته، مشيرًا إلى أن ما يشهده قطاع التعليم في المنطقة من توسع وتطوير يعكس اهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله-، بتهيئة بيئات تعليمية محفزة وآمنة، تسهم في إعداد أجيال قادرة على الإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية، وتعزيز جودة المخرجات التعليمية بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة.
وشملت المشروعات وضع حجر الأساس لـ(22) مبنى تعليميًا جديدًا بقيمة (526.9) مليون ريال، بطاقة استيعابية تتجاوز (13) ألف طالب وطالبة، إضافة إلى تنفيذ (81) مشروعًا للتأهيل والترميم بقيمة (26.9) مليون ريال، تخدم أكثر من (40) ألف طالب وطالبة.
كما جرى تدشين (12) مبنى مدرسيًا بقيمة (145.5) مليون ريال، بطاقة استيعابية تصل إلى (10) آلاف طالب وطالبة، إلى جانب تدشين (8) صالات رياضية مدرسية بقيمة (17) مليون ريال، تخدم أكثر من (5) آلاف طالبة، إضافة إلى تنفيذ (198) مشروعًا للتأهيل والترميم بقيمة (55) مليون ريال، تخدم ما يزيد على (118) ألف طالب وطالبة.
يأتي تنفيذ هذه المشروعات في إطار التوجهات الوطنية الهادفة إلى تعزيز جودة التعليم وتنمية القدرات البشرية، من خلال الاستثمار في البنية التحتية التعليمية بوصفها أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق التنمية المستدامة، ورفع كفاءة البيئة التعليمية في مختلف محافظات المنطقة الشرقية.