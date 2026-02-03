وزير الخارجية يبحث التعاون مع نظيريه الكويتي والإثيوبي

البلاد (الرياض)

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في الرياض أمس (الاثنين)، وزير خارجية جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الدكتور جيديون طيموتيوس.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، وعدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي.

وأجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية أمس، اتصالًا هاتفيًا بالشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية في دولة الكويت الشقيقة.

وقدّم سموه في مستهل الاتصال التهنئة لمعاليه بمناسبة تعيينه وزيرًا للخارجية، معربًا عن تمنياته بالتوفيق والنجاح لمعاليه، وتطلعات سموه بالعمل المشترك بما يسهم في تعزيز العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وبما يعزز التعاون الثنائي، ويدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك. كما جرى خلال الاتصال مناقشة عدد من القضايا الإقليمية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.