مطارات السعودية استقبلت 20 مليون مسافر 2025

البلاد (الرياض)

حقق تجمع مطارات الثاني- المشغّل لـ 22 مطارًا في مختلف مناطق المملكة- أداءً مميزًا خلال عام 2025، مسجلًا نموًا لافتًا في الحركة الجوية وأعداد المسافرين، بما يعكس كفاءة التشغيل، وتوسع شبكة الوجهات الداخلية والدولية.

وأوضح التجمع أنه استقبل من خلال مطاراته أكثر من 19.9 مليون مسافر خلال عام 2025، محققًا نموًا بنسبة 11% مقارنة بالعام السابق، كما سيّر أكثر من 164 ألف رحلة جوية بنمو بلغ 7%، وسجّلت المطارات التابعة للتجمع التزامًا استثنائيًا بمعايير الوقت، بنسبة 87.9% لمواعيد المغادرة و87.4% لمواعيد الوصول.

وفي إطار التوسع في شبكة الوجهات، أعلن التجمع عن الوصول إلى 25 وجهة دولية وداخلية عبر 124 مسارًا جويًا، بما يسهم في تعزيز الربط الجوي بين مناطق المملكة والعالم.

وعلى صعيد الشحن الجوي والخدمات اللوجستية، تجاوز مستهدفات أحجام الشحن لعام 2025 بنسبة 7%، حيث جرى تسجيل أحجام شحن بلغت 1,634 طن، محققًا نموًا بنسبة 44% مقارنة بعام 2024.

وشهد العام ذاته استقبال طائرات شحن لأول مرة في عدد من مطارات التجمع؛ من بينها: مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم، حيث استقبل 10 طائرات شحن بحجم بلغ 109 أطنان، في حين استقبل مطار الملك سعود بن عبدالعزيز بالباحة 27 طائرة شحن بحجم بلغ 357 طنًا.