مشروع نظام داخلي لاتفاقية مكافحة الجريمة السيبرانية

البلاد (الرياض)

شاركت السعودية ممثلةً بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني، في اجتماع اللجنة المخصصة لإعداد مشروع نص النظام الداخلي لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، الذي عُقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة فيينا بجمهورية النمسا خلال الفترة من 26 إلى 30 يناير 2026م.

وجرى خلال الاجتماع استكمال أعمال اللجنة المخصصة بعد اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، وتناول صياغة نص النظام الداخلي لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، التي تُعد أول معاهدة متعددة الأطراف لمكافحة الجريمة السيبرانية تحت مظلة الأمم المتحدة منذ أكثر من عشرين عامًا، وأول اتفاقية دولية ملزمة لمكافحة الجرائم السيبرانية.

وعملت المملكة خلال الفترة الماضية – بصفتها رئيس لجنة الدبلوماسية السيبرانية العربية المنبثقة عن مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب- مع الدول العربية كافة للوصول إلى موقف عربي مشترك حيال مشروع نص النظام الداخلي؛ وذلك امتدادًا لدورها في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في الفضاء السيبراني، وترسيخ التعاون الدولي في مكافحة الجريمة السيبرانية.