ليف جولف تعلن عن تحديثات للمنافسات والصيغة التنظيمية لموسم 2026

محمد الجليحي (الرياض)

أعلن دوري ليف جولف عن تحديثات شاملة لصيغة المنافسة والبطولات لموسم 2026، تأكيدًا لالتزامه الراسخ بتوفير منافسات النخبة، وتعزيز الأداء على مدار الموسم، ومواصلة تطوير رياضة الجولف للفرق، والتي تُعد الصيغة التنافسية الأكثر تفرداً في عالم الرياضة.

وتعكس هذه التحديثات الآراء والملاحظات القيّمة من اللاعبين والفرق وأصحاب المصلحة، وتدعم في الوقت ذاته الرؤية الاستراتيجية طويلة الأجل لليف جولف كدوري عالمي يرتكز على التميز الفردي والنجاح الجماعي.

وفي هذا الصدد، صرّح الرئيس التنفيذي في ليف جولف، Scott O’Neil، قائلاً: “تتمثل رسالتنا المستمرة في بناء دوري يُسهم في نمو رياضة الجولف على الصعيد التنافسي والتجاري والثقافي. تهدف التغييرات التي أضفناها لموسم 2026 إلى مكافأة الأداء المتسق، وتعزيز مكانة جولف الفرق، وخلق مسارات واضحة للاعبين لكسب مكانهم والتقدم ضمن الدوري. إن توسيع نطاق المشاركة، ووجود نظام نقاط محدّث وتقديم بطولات تتكون منافساتها من 72 حفرة، وتغيير نظام الهبوط، وتعزيز استثماراتنا في الفرق، كلها تعكس المبدأ ذاته: إذا كان أداؤك متميزًا أسبوعًا تلو الآخر، فرديًا وكجزء من فريق، فإن هذا الأداء يحدث فرقًا. نؤمن بأن هذا التطور يجعل ليف جولف أكثر تنافسية وشفافية وتشويقًا للاعبين والفرق والجماهير حول العالم.”

أبرز التحديثات في صيغة المنافسة والبطولات لموسم 2026:

تعديل هيكلية مناطق “Lock Zone” و “Open Zone” و “Drop Zone” لمكافأة الأداء المتسق والمتميز على مدار الموسم، تُقدم ليف جولف مراحل تنافسية محدثة للتصنيف الفردي طوال الموسم في عام 2026:

• منطقة “Lock Zone” تتوسع لتشمل أفضل 34 لاعبًا في التصنيف (ما يقارب 60% من إجمالي 57 لاعبًا، بزيادة عن أفضل 24 لاعبًا في الفترة من 2022-2025).

• منطقة “Open Zone” تضم اللاعبين الذين يحلّون في المراكز من 35 إلى 46 في التصنيف (ما يقارب 20% من إجمالي 57 لاعبًا، بانخفاض عن 24 مركزًا في الفترة من 2022-2025).

• منطقة الهبوط “Drop Zone” تتوسع لتشمل المراكز من 47 إلى 57 في التصنيف (ما يقارب 20% من إجمالي 57 لاعبًا، بزيادة عن آخر 6 لاعبين في 2024-2025).

تُسهم هذه التغييرات في زيادة التنافسية، وتعزيز مسارات دخول قائمة الدوري بناءً على الجدارة، وتوفر وضوحًا أكبر حول معايير الأداء على مدار الموسم، كما أنها تعكس الزيادة في عدد المشاركين في عام 2026.

نظام النقاط المُحدّث (الأفراد والفرق)

يُقدم موسم 2026 نظام نقاط جديد يزيد من إجمالي عدد النقاط الموزعة، ويمنح نقاطًا لجميع المراكز النهائية، ويركز بشكل أكبر على اللاعبين الأفضل أداءً. وصُممت هذه الهيكلية لتعكس بشكل أفضل الأداء المتسق عالي المستوى على مدار الموسم، مع الاعتراف بأهمية المساهمات الفردية في النتائج الجماعية كل أسبوع.

تعزيز نموذج الفرق في الدوري

كجزء من استثمار ليف جولف المتواصل في جولف الفرق، تتم زيادة الجوائز المخصصة للفرق بمقدار 5 ملايين دولار لكل بطولة، وبالتالي:

• مضاعفة مكافآت الفرق الأسبوعية من 5 ملايين دولار إلى 10 ملايين دولار.

• جميع الفرق الـ13 ستحصل الآن على جوائز مالية كل أسبوع بناءً على مركزها النهائي، بدلاً من اقتصارها على الفرق الثلاثة الأولى فقط.

إضافة إلى ذلك، تُقدم الرابطة في عام 2026 مجموعة جوائز جديدة بقيمة 2.3 مليون دولار لكل بطولة لمكافأة الأداء الفردي للاعبين ضمن الفرق التي تحتل مراكز منصات التتويج أسبوعيًا. وسيبلغ مجموع الجوائز الفردية والجماعية لموسم دوري ليف جولف المكوّن من 14 بطولة 470 مليون دولار في عام 2026، حيث يعكس هذا التمويل الموسع التزام ليف جولف ببناء فرق مستدامة وقيّمة، مع مكافأة اللاعبين المساهمين في نجاح فرقهم.

فعاليات من 72 حفرة، ونطاق مشاركة أوسع، ومسارات دخول معززة

كان الدوري قد أعلن في وقت سابق أنه اعتبارًا من عام 2026، ستنتقل بطولات ليف جولف إلى صيغة 72 حفرة. حيث تتوافق هذه الصيغة الموسّعة مع التقويم العالمي للجولف بشكل أكبر، مع الحفاظ على الأجواء المتميزة للبطولات وتجربة المشجعين الفريدة التي يُقدمها الدوري.

علاوة على ذلك، أكدت ليف جولف زيادة عدد المشاركين في هذا الموسم إلى 57 لاعبًا، ارتفاعًا من 54 لاعبًا، مما يخلق مسارات دخول إضافية إلى الدوري من خلال خمسة مراكز Wild Card. وتُمنح هذه المراكز من خلال أفضل أداء في منافسات بطولات السلسلة الدولية (أفضل لاعبان)، ومنافسات بطولة ليف جولف بروموشنز (أفضل 3 لاعبين)، مما يعزز المنافسة والتمثيل العالمي.

وتُمثل هذه التحديثات المرحلة التالية في مسيرة تطور ليف جولف، حيث تجمع بين تجربة الدوري الفريدة المتمحورة حول الجمهور، والمصداقية التنافسية، وتوسيع نطاق الفرص والإثارة، والاستثمار المتواصل في القيمة طويلة الأجل للفرق واللاعبين على حد سواء. وستنطلق بطولات موسم عام 2026 تحت الأضواء الكاشفة في بطولة مجموعة روشن LIV Golf الرياض، والتي سيستضيفها نادي الرياض للجولف في الفترة من 4 إلى 7 فبراير 2026.