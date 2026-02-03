على الرغم من المسار الجديد لمحادثات السلام.. زيلينسكي يوجه بالرد على الهجمات الروسية

البلاد (كييف، موسكو)

أصدر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس (الاثنين)، توجيهاته لقادة الجيش بالتصدي لتصاعد الهجمات الروسية التي تستهدف البنية التحتية للسكك الحديد وخطوط الإمداد اللوجستية في البلاد، فيما أبدى الكرملين استعداد موسكو لاستقبال الرئيس الأوكراني في حال رغب في إجراء محادثات مباشرة مع نظيره الروسي.

وقال زيلينسكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي:” ما زال الجيش الروسي يركز على استهداف خطوط الإمداد اللوجستية لدينا، وخصوصاً البنية التحتية للسكك الحديد، حيث وقعت هجمات في منطقتي دنيبرو وزابوريجيا استهدفت مرافق السكك الحديد”.

من جهته، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن موقف روسيا ثابت فيما يخص إمكانية زيارة زيلينسكي لموسكو لإجراء محادثات مع الرئيس بوتين، مضيفاً أن روسيا لا تستبعد عقد لقاء على أرض محايدة إذا رغب الطرف الأوكراني بذلك. وأوضح أن الجولة المقبلة من المحادثات الثلاثية بين أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة، التي كان مقرراً عقدها الأحد في أبوظبي، أُرجئت إلى يومي الأربعاء والخميس لتنسيق الجداول بين الأطراف الثلاثة، بعد أن لم تفض الجولة الأولى في 23 و24 يناير إلى اختراق دبلوماسي ملموس.

من المتوقع أن تركز هذه الجولة على مسائل الأراضي الحساسة وسبل إنهاء الحرب المستمرة منذ أربع سنوات، والتي أودت بحياة عشرات الآلاف وأجبرت ملايين الأشخاص على النزوح، ودمّرت أجزاء واسعة من شرق وجنوب أوكرانيا، بينما تسعى واشنطن لدفع الطرفين نحو اتفاق لإنهاء الصراع.

في خطوة ميدانية وتقنية متزامنة، أعلنت شركة”سبيس إكس” الأمريكية، بقيادة إيلون ماسك، عن نجاحها في منع الجيش الروسي من الوصول غير المصرح به إلى منظومة أقمار”ستارلينك” الاصطناعية، التي كانت موسكو تستخدمها لتوجيه هجمات بالطائرات المسيرة الانتحارية.

وأكد ماسك عبر منصة “إكس” أن التدابير التقنية التي اتخذتها الشركة أفصحت عن فصل شبكة الطائرات بدون طيار الروسية عن خدمات القمر الصناعي، مضيفاً:”يبدو أن الإجراءات التي اعتمدناها لوقف الاستخدام غير القانوني لستارلينك من قبل روسيا قد أتت ثمارها”.

وأشارت السلطات الأوكرانية إلى أن القوات الروسية كانت قد استولت على أجهزة “ستارلينك” من مناطق تحت احتلالها، وأعادت برمجتها لأغراض هجومية، وهو ما يمثل خرقاً لسياسة الاستخدام التي وضعتها الشركة. وفي هذا السياق، كشف وزير الدفاع الأوكراني ميخاي فيدوروف عن تعاون وثيق مع “سبيس إكس” لتطبيق نظام “التحقق الحصري”، يقتصر على الأجهزة المصرح بها ضمن الأراضي الأوكرانية، مع تسجيل كافة الأجهزة رسمياً وإيقاف غير الموثق منها.