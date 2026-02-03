سمو ولي العهد يستقبل رئيس جمهورية تركيا ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

البلاد (الرياض)
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالديوان الملكي في قصر اليمامة بالرياض مساء اليوم، فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا.
وقد أجريت لفخامته مراسم الاستقبال الرسمية.
وعقد سمو ولي العهد وفخامة رئيس جمهورية تركيا جلسة مباحثات رسمية.
ورحب سمو ولي العهد بفخامة رئيس جمهورية تركيا في المملكة، فيما عبر فخامته عن سعادته بهذه الزيارة ولقائه سمو ولي العهد.
وقد جرى استعراض آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون والفرص الواعدة لتطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث في المنطقة والعالم والجهود المبذولة تجاهها.
وقد جرى استعراض آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون والفرص الواعدة لتطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث في المنطقة والعالم والجهود المبذولة تجاهها.
حضر جلسة المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التركية فهد بن أسعد أبو النصر.
فيما حضر من الجانب التركي،وزير الخارجية السيد هاكان فيدان، ووزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية السيدة ماهينور أوزدمير غوكتاش، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية السيد ألب أرسلان بيرقتار، ووزير الشباب والرياضة السيد عثمان أشقين باك، ووزير المالية والخزانة السيد محمد شيمشك، ووزير الدفاع الوطني السيد ياشار غولر، ووزير الصحة السيد كمال ميميش أوغلو، ووزير الصناعة والتكنولوجيا السيد محمد فاتح كاجير، ووزير التجارة السيد عمر بولات، ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية السيد أفكان آلا، وعضو البرلمان السيد عصمت بيويكاتامان، وسفير جمهورية تركيا لدى المملكة أمر الله اشلر، ورئيس الاستخبارات الوطنية السيد إبراهيم كالن، ورئيس الصناعات الدفاعية السيد هالوك غورغون، ورئيس الاتصالات الرئاسية السيد برهان الدين دوران، ومدير مكتب رئيس الجمهورية السيد حسن دوغان، وكبير مستشاري الرئاسة السيد عاكف تشاغطاي كيليتش.