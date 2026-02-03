تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود.. مدير الأمن العام يشهد تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الدفعة الـ (8) بمعهد التدريب النسوي

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، أمس حفل تخريج (328) خريجة من الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الدفعة الـ (8) بمعهد التدريب النسوي.
وتلقت الخريجات التدريبات والتطبيقات والمعارف والدروس النظرية والعملية على المهارات التي تتطلبها طبيعة المهام الأمنية الخاصة بهن، وبأنظمة وإجراءات الأعمال الأمنية.
