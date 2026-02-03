انطلاق منافسات بطولة جدة لكرة القدم 2026

البلاد (جدة)
انطلقت مساء أمس، منافسات بطولة جدة لكرة القدم 2026، التي تُقام برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وبإشراف محافظة جدة، وفرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة.
واستُهلت مباريات البطولة على ملعب القرية الأولمبية، حيث جمعت المواجهة الافتتاحية ضمن منافسات المجموعة (A) فريق فرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة بنظيره فريق الدفاع المدني بمحافظة جدة، وتمكّن فريق وزارة الرياضة من تحقيق الفوز بنتيجة (5 – 0).
كما شهدت منافسات المجموعة (E) مواجهة جمعت فريق الأسطورة من مكة المكرمة بنظيره فريق القنفذة، وانتهت المباراة بفوز فريق الأسطورة بهدف دون مقابل.