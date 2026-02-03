المنتدى السعودي للإعلام يناقش “صحافة الغد” في عصر الخوارزميات

البلاد (الرياض)
شهد المنتدى السعودي للإعلام 2026 انعقاد جلسة حوارية بعنوان “صحافة الغد: الحقيقة في عصر الخوارزميات”، لمناقشة تأثير التحولات التقنية المتسارعة على العمل الصحفي، والتحديات المرتبطة بالخوارزميات والذكاء الاصطناعي في صناعة الأخبار.
وشارك في الجلسة رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية محمد البيشي، ورئيس تحرير الإندبندنت في الشرق الأوسط – النسخة التركية محمد زاهد جول، ورئيس المجلس الوطني للصحافة المغربية يونس مجاهد، فيما أدار الجلسة المدير التنفيذي للتواصل والتسويق في شركة “علاقات” للعلاقات العامة والاتصال نواف الصيعري.
وأكد البيشي أن صحافة الغد في عصر الخوارزميات باتت مرتبطة بشكل وثيق بالتقنيات الحديثة، مشيرًا إلى أن غرف الأخبار الاقتصادية تواجه تحديات أكبر في هذا السياق نظرًا لاعتمادها على الأرقام التي تتطلب دقة عالية.
وأوضح أن الخوارزميات أسهمت في تسريع الوصول إلى الجمهور، إلا أنها في الوقت ذاته جعلت العمل الصحفي أكثر خطورة في ظل تصاعد تحديات الأخبار الزائفة.
من جانبه، أشار محمد جول إلى أن وعي الجمهور بالمحتوى المضلل والمولد بالذكاء الاصطناعي أصبح أكبر، مؤكدًا أن تقنيات الذكاء الاصطناعي نفسها أسهمت في تسهيل كشف التزييف والتمييز بين المحتوى الحقيقي والمصطنع.
بدوره، شدد يونس مجاهد على أهمية أن تضع المؤسسات الإعلامية سياسات واضحة وحوكمة فعّالة لإدارة منهجية التعامل مع الخوارزميات والمعطيات الناتجة عنها، مؤكدًا ضرورة فهم فلسفة خوارزميات الذكاء الاصطناعي للتعامل معها بمهنية واحترافية في العمل الصحفي.
تأتي هذه الجلسة ضمن أعمال المنتدى السعودي للإعلام، الذي يواصل طرح قضايا محورية تتعلق بمستقبل الصحافة في ظل التحولات التقنية المتسارعة، وتعزيز النقاش حول دور الإعلام في الحفاظ على الحقيقة والمصداقية في العصر الرقمي.