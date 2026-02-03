المحليات اللواء الركن ساهر الحربي يرأس الاجتماع السنوي الخامس لقيادات القوات الخاصة للأمن البيئي بمنطقة حائل

البلاد (حائل) ‏ رأس قائد القوات الخاصة للأمن البيئي اللواء الركن ساهر بن محمد الحربي، الاجتماع السنوي الخامس للقيادات، وذلك في منطقة حائل. واستعرض المجتمعون الخطط التشغيلية واستراتيجيات تعزيز حماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية، وفق أعلى المعايير الأمنية البيئية. واختتم الاجتماع بتكريم المتميزين من منسوبي القوات بحفل جائزة إجادة للتميز المؤسسي والوظيفي في دورتها الثالثة لعام 2025، التي تهدف إلى تقديم مزيد من العطاء لتحقيق مستهدفات القطاع في حماية البيئة والمحافظة عليها.