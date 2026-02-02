وزير النقل والخدمات اللوجستية يرأس وفد المملكة في قمة سنغافورة للطيران 2026

واس (سنغافورة)
رأس وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وفد المملكة المشارك في أعمال قمة شانغي للطيران، ومعرض سنغافورة للطيران 2026؛ للاطلاع على أحدث التقنيات والحلول المقدمة في مجال النقل الجوي.
وسيلتقي الجاسر خلال زيارته عددًا من المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين، للتباحث حول تعزيز التعاون والعمل المشترك في مجال النقل والخدمات اللوجستية.
وتهدف هذه المشاركة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والتنمية الاقتصادية، والسعي لجذب الاستثمارات النوعية، إلى جانب استعراض التطورات التي تشهدها المملكة في القطاع وفق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الرامية لترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًّا.