“هيئة الترفيه” تخرج دفعتين جديدتين من الكفاءات الوطنية ضمن البرنامج التأهيلي المنتهي بالتوظيف في القدية وجدة

البلاد (الرياض)
احتفلت الهيئة العامة للترفيه (GEA) بتخريج دفعتين جديدتين من خريجي البرنامج التأهيلي المنتهي بالتوظيف في قطاع الترفيه، وذلك في كل من “القدية” ومحافظة جدة، في إطار جهودها المستمرة لتمكين الكفاءات الوطنية ورفع جاهزيتها المهنية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030 في بناء رأس مال بشري مؤهل وقادر على قيادة القطاعات الواعدة، وفي مقدمتها قطاع الترفيه.
وأُقيم حفل تخريج الدفعة الرابعة من البرنامج مؤخرًا في مدينة القدية، بحضور نائب الرئيس التنفيذي لرأس المال البشري والشؤون الإدارية في الهيئة العامة للترفيه عبدالعزيز الحميد، وجرى تخريج 40 طالبًا وطالبة بعد رحلة تدريبية امتدت على مدى عام كامل، جمعت بين الدراسة النظرية والتأهيل العملي داخل بيئة عمل فعلية، وانتهت بتوظيفهم في وظائف دائمة ضمن مشروع القدية، أحد أبرز المشاريع الوطنية التي تمثل نموذجًا متقدمًا لصناعة الترفيه وفق أعلى المعايير العالمية، بموجب عقود عمل موقعة قبل بدء البرنامج التدريبي.
وأكد الحميد في كلمته خلال الحفل، أن مبادرة “صنّاع السعادة” تستلهم جوهرها من مفهوم السعادة بوصفه قيمة وطنية ومهنية، مشيرًا إلى أن الهيئة تحرص، عامًا بعد عام على تخريج الكفاءات الوطنية ورفد القطاع الخاص بها عبر مسارات مهنية متعددة تلبي احتياجات سوق العمل في قطاع الترفيه، وتواكب تنوعه وتطوره.
وأوضح أن البرنامج تجربة متكاملة صُممت بشكل استثنائي لتزويد المتدربين بالمهارات المهنية والسلوكية اللازمة، وتهيئتهم للدخول بثقة وكفاءة إلى بيئات عمل احترافية ومحفزة بما يعزز جاهزيتهم، ويلبي احتياجات القطاع المتنامي.
وأشار إلى أن النتائج الملموسة التي تحققت تؤكد نجاح العمل المنهجي والشراكات الفاعلة مع القطاعين الحكومي والخاص، بدعم من القيادة الرشيدة -أيدها الله-, التي تولي تنمية الموارد البشرية أولوية قصوى.
وشهد الحفل مشاركة كل من رئيس منتزه سيكس فلاجز وأكواريبيا بمدينة القدية براين ماكامر، ونائب رئيس مجلس إدارة الأكاديمية السعودية للترفيه وإدارة الفعاليات نهى قطان، حيث قاما بتسليم الشهادات للخريجين، في تأكيد على أهمية الشراكة بين الجهات المشغلة والمؤسسات التعليمية في دعم مسارات التوطين وبناء الكفاءات الوطنية المتخصصة.
وكُرم خريجو الدفعة الثالثة من البرنامج التأهيلي المنتهي بالتوظيف في محافظة جدة، البالغ عددهم 28 طالبًا وطالبة, والذي يهدف إلى تأهيل حديثي التخرج والباحثين عن عمل من خلال بناء أساس أكاديمي معرفي، وتقديم فرص تطبيقية داخل بيئات عمل فعلية، بما يسهم في تطوير المهارات ورفع جاهزية الكوادر البشرية للعمل في قطاع الترفيه والفعاليات بمختلف مجالاته.
ويستهدف البرنامج الشباب والفتيات من عمر 18 إلى 30 عامًا من حملة الثانوية العامة أو درجة البكالوريوس، ويركّز على إعداد كوادر وطنية مؤهلة للالتحاق بوظائف دائمة في القطاع، من خلال تطبيق أفضل الممارسات في التدريب والتطوير، وتحقيق أثر مهني قابل للقياس.
ويأتي تخصص إدارة الوجهات الترفيهية كأحد المسارات التي تلبي احتياجات السوق، وتعكس تطور المهن في قطاع الترفيه, وتمنح الخريجين شهادات معتمدة صادرة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومدعومة من صندوق تنمية الموارد البشرية، بما يعزز القيمة المهنية للخريجين، ويدعم مساراتهم الوظيفية