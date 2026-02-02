نائب أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل المدير العام للأكاديمية الوطنيّة للسيارات والمركبات

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، المدير العام للأكاديمية الوطنيّة للسيارات والمركبات (ناڤا)، محمد السحيم، يرافقه عدد من منسوبي الأكاديمية.
واستمع سموه إلى شرح عن المبادرات التدريبية التي تقدمها الأكاديمية لتأهيل الشباب السعودي بالمهارات التقنية والمعرفية اللازمة، وجرى تدريب 500 طالب، وتستهدف الأكاديمية تدريب 10 آلاف طالب بحلول عام 2030؛ مما يسهم في رفع جاهزيتهم لسوق العمل، ويدعم مستهدفات رؤية المملكة في توطين الصناعات وتنمية رأس المال البشري.
