للمرة الثانية على التوالي.. البرلمان العراقي يؤجل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

البلاد (بغداد)

أجل البرلمان العراقي أمس (الأحد)، للمرة الثانية على التوالي، جلسة انتخاب رئيس الجمهورية للسنوات الأربع المقبلة، بعد فشل الكتل السياسية في التوصل إلى اتفاق توافقي على مرشح رئاسي، مما حال دون اكتمال النصاب القانوني المطلوب لعقد الجلسة.

وأفاد بيان صادر عن الدائرة الإعلامية للبرلمان أن رئاسة المجلس تعتزم عقد اجتماع مع رؤساء الكتل النيابية، لبحث حسم انتخاب الرئيس وتحديد موعد نهائي للجلسة المقبلة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية؛ لضمان استكمال العملية السياسية، وفق الدستور.

مصادر عراقية أوضحت أن وفداً يضم رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، وعددًا من قيادات الإطار التنسيقي الشيعي سيزور كلًا من أربيل والسليمانية للقاء القادة الكرد، والتباحث حول تداعيات تأخر انتخاب الرئيس، وما يترتب عليه من آثار على مواعيد تشكيل الحكومة واستكمال المؤسسات الدستورية.

ويأتي هذا التأجيل رغم توفر مؤشرات على إمكانية تأمين النصاب القانوني خلال الجلسة، حيث يتنافس على المنصب 19 مرشحًا حصلوا على موافقة البرلمان والمحكمة الاتحادية العليا بعد استيفائهم الشروط الدستورية للترشح. ومع ذلك، يتركز التنافس بين مرشحين اثنين يمثلان الكتل الكردية الرئيسية، هما فؤاد حسين عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ونزار أميدي عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، في انتظار التوافق بين الطرفين لتحديد مرشح توافقي.

ويعكس هذا التأجيل المستمر حالة الانقسام السياسي في العراق، والتي تُعيق استكمال المؤسسات الدستورية، وتزيد من الضغوط على الأحزاب الكردية لتقديم حل سريع يتيح استقرار العملية السياسية واستكمال تشكيل الحكومة الجديدة.