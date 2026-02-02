الرياضة

في روشن.. نيوم يعود بنقطة من ميدان الأخدود

البلاد (جدة)

تعادل فريق الأخدود مع ضيفه نيوم، بهدف لكل فريق، في المباراة المثيرة التي جرت بينهما مساء اليوم الاثنين، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران، ضمن منافسات الجولة العشرين من دوري روشن.

دخل الأخدود المواجهة بقوة، ونجح في تسجيل هدفه في الدقيقة الرابعة عبر خالد ناري.

ضغط نيوم بقوة من أجل خطف ولو نقطة، وهو ما تحقق له عند الدقيقة 85 من ركلة جزاء ترجمها ألكسندر لاكازيت إلى هدف التعادل.
بهذا التعادل، رفع الأخدود رصيده إلى 10 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير، فيما عاد نيوم لنزف النقاط من جديد، ووصل للنقطة 25، في المركز التاسع.

