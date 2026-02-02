غرفة جدة تنظم معرض الصناعات الوطنية الاستهلاكية “كونسميكس” 2026

البلاد (جدة)
تُنظم غرفة جدة خلال الفترة من 5 – 12 فبراير الجاري، معرض الصناعات الوطنية الاستهلاكية المحلية “كونسميكس” 2026، الذي يُتيح لزواره الوقوف على المستوى الذي وصلت إليه الصناعة الوطنية على صعيد المنتجات الاستهلاكية، وذلك بمركز جدة للمنتديات والفعاليات.
ويُمثل المعرض فرصة للمستهلكين للتعرف على أحدث المنتجات الصناعية المحلية، ومقارنة أسعار وجودة المنتجات المختلفة، وشراء المنتجات الوطنية بوصفه منصة حيوية؛ لعرض الإبداع الصناعي السعودي، وتعزيز الاقتصاد الوطني.
ويُشكِّل معرض الصناعات الوطنية حدثًا اقتصاديًا وطنيًا يجمع تحت سقفه نخبة من الشركات والمصانع السعودية، التي تسعى لعرض أحدث منتجاتها وابتكاراتها في مختلف المجالات الصناعية.
ويهدف المعرض إلى تعزيز الصناعة الوطنية وتشجيع الاستهلاك المحلي، وتسليط الضوء على القدرات الصناعية السعودية وإبراز جودة المنتجات المحلية، ومنح الشركات والمصانع منصة لعرض منتجاتها والتواصل مع العملاء، وبناء شراكات إستراتيجية بين الشركات السعودية والشركات العالمية؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 بتنويع الاقتصاد، وتعزيز المحتوى المحلي.
وتتوافر في معرض “كونسميكس” السلع والمواد الاستهلاكية، والمنتجات ذات الطبيعة الغذائية، والأواني المنزلية، والمعدنية، والمنظفات والمعدات المستخدمة للهدايا والإكسسوارات، والملابس، والمفروشات، والمنسوجات، والعطور، ومعدات النظافة، والمنتجات البلاستيكية.