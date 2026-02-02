سمو وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية الكويت

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالًا هاتفيًا بالشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية في دولة الكويت الشقيقة.
وقدّم سموه في مستهل الاتصال التهنئة للشيخ جراح جابر الأحمد الصباح؛ بمناسبة تعيينه وزيرًا للخارجية، معربًا عن تمنياته بالتوفيق والنجاح له، وتطلعات سموه بالعمل المشترك بما يسهم في تعزيز العلاقات الأخوية المتينة، التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وبما يعزز التعاون الثنائي، ويدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.
كما جرى خلال الاتصال مناقشة عدد من القضايا الإقليمية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
