رئيس الرابطة الدولية لوسائل الإعلام: المملكة تعيش مرحلة مزدهرة في المجالات كافة

15 / شعبان / 1447 هـ       2 فبراير 2026

 

البلاد (الرياض)
أكَّد الرئيس التنفيذي للرابطة الدولية لوسائل الإعلام الإخبارية إيرل ج ويلكنسون، أن الإعلام السعودي يحظى بدعم كبير من قيادة المملكة، للقادة والأشخاص المؤثرين للمضي قدمًا في تقديم الرسائل الإعلامية ونقل الصورة الحقيقية للمملكة، الأمر الذي انعكس إيجابًا على الكفاءات بالمملكة، مشددًا على أن المملكة العربية السعودية تعيش مرحلة مزدهرة ومثيرة للاهتمام في كل مجالاتها.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى السعودي للإعلام في نسخته الخامسة، بحضور معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، وأصحاب المعالي وضيوف المنتدى.
وبين إيرل ج ويلكنسون، أن الأسماء الإخبارية الكبرى والعلامات التجارية، يجب أن تمثل هويتها الخاصة، إضافة إلى أنها تستهدف الشريحة المطلوبة، فضلًا عن قدرتها على التميز في طريقة طرحها للأحداث وبطريقتها الخاصة.
وأوضح أن الذكاء الاصطناعي بات بمقدوره أن يختصر الوقت والمسافة، وبطرق أكثر إنجازًا، مع أهمية ضمان العوائد المالية على المؤسسات الإعلامية، وأن يتوافق مع إنتاج الأخبار في وسائل الإعلام المختلفة.
