بعد كسر حصار الدلنج.. الجيش السوداني يتقدم نحو كادقلي

البلاد (الخرطوم)

أعلن نائب قائد الجيش السوداني وعضو مجلس السيادة، شمس الدين كباشي، أن قوات الجيش تتقدم حاليًا نحو مدينة كادقلي في محور جنوب كردفان، بعد نجاحها في كسر الحصار الذي فرضته قوات الدعم السريع على مدينة الدلنج لأكثر من عام ونصف.

وأكد كباشي أن العمليات العسكرية تجري وفق الخطط الموضوعة، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة ستواصل تقدمها لاحقًا نحو الفاشر ونيالا في خطوة إستراتيجية، تهدف إلى تأمين المناطق الغربية من البلاد وتعزيز سيطرة الدولة على هذه المحاور الحيوية.

وشدد نائب قائد الجيش على وحدة السودان وضرورة التمسك بالاستقرار، داعيًا جميع المواطنين والقوى السياسية إلى التعاون للحفاظ على وحدة البلاد خلال هذه المرحلة الحساسة.

واتهم كباشي رئيس الحركة الشعبية شمال، عبد العزيز الحلو، المتحالفة مع الدعم السريع، بمحاولة إدخال قوات الدعم إلى جنوب كردفان، مؤكدًا استعداد الجيش للتصدي لأي تحركات تهدد الأمن الوطني.

وتأتي هذه التحركات بعد أن حولت قوات الدعم تركيزها شرقًا بعد سيطرتها على مدينة الفاشر في غرب دارفور في أكتوبر الماضي، كما حاولت إحكام قبضتها على غرب كردفان، بما في ذلك السيطرة على هجليج الذي يضم أكبر حقل نفط في السودان، وتشديد الحصار على كادوقلي، عاصمة ولاية جنوب كردفان، حيث تفشت المجاعة.

وتشهد مناطق الخرطوم ومدن أخرى تحت سيطرة الجيش في وسط وشرق السودان هدوءًا نسبيًا، بينما تواصل قوات الدعم السريع شن ضربات متفرقة باستخدام طائرات مسيرة، مستهدفة البنية التحتية، مع استمرار المعارك في محاور الجنوب والغرب.

وتأتي هذه التطورات في سياق محاولات الجيش السوداني لاستعادة المبادرة في مناطق النزاع، وضمان استقرار مناطق جنوب كردفان وغرب دارفور بعد سلسلة من الانتصارات الجزئية والتحركات الإستراتيجية، وسط تحذيرات من كوارث إنسانية محتملة في المناطق المتأثرة بالنزاع، وفق تحذيرات شبكة أطباء السودان.

وفي العاصمة استقبل مطار الخرطوم أمس أول رحلة طيران منذ اندلاع الحرب، وعلى متنها 160 راكباً قادمة من بورتسودان. وتترقب الأوساط الملاحية في السودان عودة 18 شركة طيران أجنبية إلى مطار الخرطوم الدولي خلال الفترة القريبة المقبلة، في خطوة من شأنها أن تُحدث تحولاً جذرياً في واقع الحركة الجوية بالبلاد، بعد سنوات من الانحصار في عدد محدود من الشركات منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، وفقاً لموقع “المشهد” السوداني.