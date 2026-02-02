انطلاق فعالية سنيكر كون جدة 2026 وسط أجواء تفاعلية

البلاد (جدة)
انطلقت أمس فعالية سنيكر كون جدة 2026، أكبر معرض في عالم الأحذية والقطع النادرة في مكان واحد، الذي يقام على مدى 3 أيام في حلبة كورنيش جدة، ضمن فعاليات موسم جدة للمرة الأولى، وذلك وسط حضور جماهيري واسع وأجواء تفاعلية تعكس تنوّع الفعالية التي تجمع بين الإبداع والتجارة وموضة الأحذية.
وشهد اليوم الأول إقبالًا لافتًا على فعاليات المعرض الذي يضم آلاف القطع النادرة، إلى جانب مناطق بيع وشراء وتبادل الأحذية، مستقطبًا الزوار وهواة الاقتناء، الذين تفاعلوا مع العروض الحية والأنشطة التفاعلية المصاحبة.
ويقدم سنيكر كون جدة 2026 فعاليتين رئيسيتين هما: “سوق البائعين” الذي يضم (60) علامة تجارية عالمية، و(40) علامة محلية، و”بوث التوثيق” الواقع في قلب سوق السنيكرز لتقييم المعروضات المقدمة للبيع والشراء من قبل فريق من الخبراء للتحقق من موثوقية الأحذية ومطابقتها للمعايير العالمية.
فيما تضم الفعاليات المصاحبة لسنيكر كون “منطقة الفنون” التي تتيح للزوار الرسم على الأحذية والملابس الرياضية من قبل فنانين عالميين، ومسابقة (Crep Protect) المتضمنة مشاركة الزوار في الإجابة عن أسئلة المؤثرين للفوز بالجوائز، إلى جانب لعبة (FOR 40 40) بجوائزها المتنوعة، مثل الأحذية الرياضية والسلع والإكسسوارات والأعمال الفنية، بالإضافة إلى مناطق مخصصة للمأكولات والمشروبات، ومساحات تفاعلية للتصوير، بما يقدّم تجربة متكاملة تناسب مختلف الفئات العمرية.
تأتي استضافة سنيكر كون جدة 2026 ضمن فعاليات الموسم، في إطار استقطاب التجارب العالمية المتخصصة، وتقديم محتوى ترفيهي وثقافي ورياضي يواكب تطلعات الزوار، ويسهم في تنويع الخيارات السياحية والترفيهية والرياضية في المدينة.
ويستمر موسم جدة في تقديم مجموعة من الفعاليات والتجارب الترفيهية والثقافية والرياضية المتنوعة، التي تعكس مكانة جدة وتستقطب الزوار من داخل المملكة وخارجها، ضمن رؤية تهدف إلى تعزيز حضور جدة كوجهة سياحية وترفيهية متكاملة.