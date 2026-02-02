الرياضة

النصر يعبر الرياض ويتصدر روشن (مؤقتاً)

صحيفة البلادaccess_time15 / شعبان / 1447 هـ       2 فبراير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

تغلب فريق النصر على مضيفه الرياض، بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة 20 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

جاء اللقاء قويًا من الناحية التكتيكية، حيث فرض النصر أسلوبه في فترات حاسمة من المباراة، ليخرج بالنقاط الثلاث التي أعادته إلى قمة جدول الترتيب (مؤقتًا) في توقيت حساس من عمر الموسم.
تمكن النجم السنغالي ساديو ماني من تسجيل هدف اللقاء الوحيد،في الدقيقة 40.هذا الفوز، رفع رصيد النصر إلى 46 نقطة جمعها من 20 مباراة.
فيما توقف رصيد الرياض عند 12 نقطة، ليستمر في المركز الخامس عشر.

 

 

 

 

