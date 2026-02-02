النصر يعبر الرياض ويتصدر روشن (مؤقتاً)

البلاد (جدة)
تغلب فريق النصر على مضيفه الرياض، بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة 20 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
جاء اللقاء قويًا من الناحية التكتيكية، حيث فرض النصر أسلوبه في فترات حاسمة من المباراة، ليخرج بالنقاط الثلاث التي أعادته إلى قمة جدول الترتيب (مؤقتًا) في توقيت حساس من عمر الموسم.
تمكن النجم السنغالي ساديو ماني من تسجيل هدف اللقاء الوحيد،في الدقيقة 40.هذا الفوز، رفع رصيد النصر إلى 46 نقطة جمعها من 20 مباراة.
فيما توقف رصيد الرياض عند 12 نقطة، ليستمر في المركز الخامس عشر.
ساديو مانيه يسجل الهدف الأول للنصر في الدقيقة 39.#الرياض 0 × 1 #النصرpic.twitter.com/qXDk12lWna#صحيفة_البلاد | #نادي_الرياض | #نادي_النصر | #الرياض_النصر@SPL | @mosgovsa | @AlNassrFC | @AlRiyadhFC
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) February 2, 2026