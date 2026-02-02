الجامعة الإسلامية تستضيف نهائيات بطولة كرة السلة السادسة عشرة لمنتخبات الجامعات السعودية

البلاد (المدينة المنورة)
تستضيف الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة نهائيات بطولة كرة السلة السادسة عشرة لمنتخبات الجامعات السعودية، خلال الفترة من 5 إلى 7 فبراير الجاري، وذلك تحت رعاية وزير التعليم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية يوسف بن عبدالله البنيان.
وتُقام منافسات البطولة يوم الخميس القادم في نادي أحد الرياضي، فيما تُستكمل المباريات يومي الجمعة والسبت في نادي الأنصار الرياضي، بمشاركة ثمانية منتخبات جامعية تمثل جامعات: طيبة، والملك عبدالعزيز، والملك فيصل، والملك خالد، والملك سعود، والأعمال والتكنولوجيا، والإسلامية، والإمام عبدالرحمن بن فيصل.
وتهدف البطولة إلى تعزيز النشاط الرياضي الجامعي وتنمية مهارات الطلاب الرياضية، ودعم المنافسات الرياضية بين الجامعات السعودية؛ بما يسهم في نشر ثقافة الرياضة، وبناء جيل جامعي يتمتع بالصحة والنشاط.