التعادل السلبي يحسم قمة الهلال والأهلي

حسم التعادل السلبي قمة الجولة 20 من دوري روشن، التي جمعت الهلال وضيفه الأهلي مساء اليوم الاثنين، على ملعب المملكة أرينا في الرياض.
بدأ الأهلي اللقاء بقوة، وكاد إيفان توني أن يفتتح التسجيل من كرة عرضية في أول دقيقة، فيما شهدت الدقائق الأولى التحامات قوية، أبرزها سقوط ثيو هيرنانديز مرتين وسط أجواء حماسية وهتافات جماهيرية كبيرة.
وتبادل الفريقان السيطرة، مع اعتماد واضح على التحولات السريعة والجهد البدني العالي. ومع مرور الوقت، تراجع الهلال نسبيًا، وبدأ الأهلي في فرض إيقاعه الهجومي، وكاد توني أن يستغل ركنية خطيرة، قبل أن يتدخل الدفاع الهلالي.
دخل الهلال الشوط الثاني بشكل أفضل، لكن جالينو هدد مرمى بونو بتسديدة قوية في الدقيقة 48 اعترضها الدفاع؛ لتنتهي القمة بالتعادل السلبي، وتشتعل المنافسة على لقب الدوري بين الهلال والنصر والأهلي والقادسية.
بهذه النتيجة، اقتسم الفريقان نقاط اللقاء، ليصل الهلال إلى 47 نقطة ويستعيد الصدارة، متقدمًا بفارق نقطة واحدة فقط عن غريمه النصر 46 نقطة. في المقابل، رفع الأهلي رصيده إلى 44 نقطة محافظًا على المركز الثالث.
