إكسبو 2030 الرياض والمنتدى السعودي للإعلام يوقعان شراكة إستراتيجية

البلاد (الرياض)
وقعت شركة إكسبو 2030 الرياض، اليوم، شراكة إستراتيجية مع المنتدى السعودي للإعلام تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين في الوقت الذي تستعد فيه المملكة العربية السعودية لاستضافة الحدث العالمي المرتقب.
حضر حفل توقيع الشراكة كل من الرئيس التنفيذي لشركة إكسبو 2030 الرياض طلال المري، ورئيس المنتدى السعودي للإعلام ورئيس اتحاد إذاعات الدول العربية محمد الحارثي.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيكون إكسبو 2030 الرياض “شريك المستقبل” للمنتدى السعودي للإعلام، بما يُجسد التركيز المشترك على استشراف لمستقبل وتعزيز تبادل الرؤى والأفكار، وينسجم مع شعار إكسبو 2030 الرياض “رؤية للمستقبل”، كما ستسهم شركة إكسبو2030 بدور محوري في فعاليات المنتدى هذا العام، من خلال التفاعل مع منظومة الإعلام في المملكة لإبراز الأهمية الإستراتيجية والوطنية للمعرض، وتعزيز دور الإعلام في سرد قصة معرض إكسبو 2030 الرياض ورؤيته وأثره وإرثه المستدام، وإيصالها إلى الجمهور.
وسيعمل المنتدى السعودي للإعلام من خلال هذه الشراكة على تقديم الدعم لشركة إكسبو 2030 الرياض عبر تيسير إجراء فرص إعلامية نوعية على امتداد العام من خلال المنصات الإعلامية الرائدة.
ويهدف هذا التعاون الوثيق إلى زيادة الوعي حول أهداف معرض إكسبو 2030 الرياض وتعميق مستويات التفاعل مع الجماهير في مختلف أرجاء المملكة.
وتُرسّخ هذه الشراكة دور إكسبو 2030 الرياض كركيزة رئيسة في مسيرة التحول الوطني الشامل، بما يعكس منجزات رؤية المملكة 2030 على المستوى المحلي، ويُعزز ريادة المملكة كشريك فاعل على المستوى الدولي يتمتع برؤية مستقبلية مؤثرة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة إكسبو 2030 الرياض: “تمثل شراكتنا مع المنتدى السعودي للإعلام محطة محورية بالنسبة لنا في وقت تتسارع فيه وتيرة التنفيذ الفعلي في موقع إكسبو 2030 الرياض، فمن خلال العمل عن كثب مع منصة إعلامية مرموقة يمتد تأثيرها إلى مختلف أنحاء المملكة، نعزز قدرتنا على إيصال رؤية إكسبو ورسالته وإرثه. ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى زيادة تفاعلنا مع الجمهور المحلي في المملكة العربية السعودية لبناء الزخم وضمان استدامة أثر معرض إكسبو 2030 الرياض لما بعد انعقاد الحدث”.
من جانبه، قال رئيس المنتدى السعودي للإعلام ورئيس اتحاد إذاعات الدول العربية: “تعكس هذه الشراكة الدور الحيوي الذي يطلع به الإعلام في دعم تحقيق الطموحات والمشاريع الإستراتيجية للمملكة. ويُعد إكسبو 2030 الرياض لحظة فارقة في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة العربية السعودية في ظل رؤيتها 2030، ويفخر المنتدى السعودي للإعلام بدعم نجاح هذا المشروع الوطني الرائد من خلال إبراز قصته وطموحاته ودوره في تعزيز مسيرة التحول الوطني للمملكة”.
ويعقد المنتدى السعودي للإعلام في مدينة الرياض خلال الفترة من ٢ إلى ٤ فبراير الجاري، بمشاركة أكثر من ٢٥٠ شركة محلية وإقليمية ودولية، إلى جائب حضور واسع من صناع القرار في قطاع الإعلام وشركات التقنية والابتكار .
وسيكون إكسبو 2030 الرياض إحدى أكثر الفعاليات العالمية طموحًا وتفردًا، إذ سيجمع الدول والمبتكرين والمجتمعات لمعالجة أكثر التحديات إلحاحًا في العالم، وصياغة حلول مبتكرة تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا للجميع.
ومن المتوقع أن تكون نسخة الرياض استثنائية وغير مسبوقة في مسيرة معارض إكسبو، حيث ستجمع العالم في قلب المملكة العربية السعودية، التي تشكّل نقطة وصل بين القارات والثقافات.