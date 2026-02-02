إدانة عربية – إسلامية لانتهاكات الاحتلال في غزة.. خروقات إسرائيل تصعيد خطير يهدد الجهود السياسية

البلاد (الرياض)

أدان وزراء خارجية المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الإسلامية والعربية، بأشد العبارات، الانتهاكات المتكررة التي ترتكبها إسرائيل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي أسفرت عن سقوط أكثر من ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، في تصعيد وصفوه بالخطير ويهدد بنسف الجهود السياسية والإنسانية المبذولة لاحتواء الأزمة.

وفي بيان مشترك، أعرب وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، عن إدانتهم الشديدة لاستمرار الخروقات الإسرائيلية، مؤكدين أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار، وتصعيدًا من شأنه تأجيج التوترات وتقويض فرص التهدئة والاستقرار في قطاع غزة والمنطقة بأسرها.

وشدد الوزراء على أن تكرار هذه الانتهاكات يأتي في وقت تتكثف فيه الجهود الإقليمية والدولية للمضي قدمًا في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى جانب الجهود الرامية لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2803)، الأمر الذي يجعل من هذه الخروقات تهديدًا مباشرًا للمسار السياسي القائم.

وأكد البيان أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية من شأنه إعاقة الجهود الرامية إلى تهيئة الظروف المناسبة للانتقال إلى مرحلة أكثر استقرارًا في قطاع غزة، سواء على الصعيد الأمني أو الإنساني، محذرين من أن أي إخلال بالتزامات وقف إطلاق النار سيؤدي إلى تعقيد الأوضاع الإنسانية، ويؤخر مساعي التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

ودعا وزراء الخارجية جميع الأطراف إلى الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة خلال هذه المرحلة الدقيقة، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس، بما يضمن الحفاظ على وقف إطلاق النار واستدامته، والامتناع عن أي إجراءات أو ممارسات من شأنها تقويض الجهود الراهنة أو إضعاف فرص التقدم نحو حلول مستدامة، مؤكدين أهمية تهيئة بيئة آمنة وملائمة للبدء في عمليات التعافي وإعادة إعمار ما دمرته الحرب.

وجدد الوزراء تأكيدهم على أن السلام العادل والشامل والدائم لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال ضمان الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وفقًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبما ينسجم مع مبادرة السلام العربية.

ميدانيًا، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن المستشفيات استقبلت خلال الساعات الـ48 الماضية وحتى الآن 22 قتيلًا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.

وفي السياق ذاته، أوضح الناطق باسم الدفاع المدني في القطاع، محمود بصل، أن معظم الضحايا هم من الأطفال والنساء، مشيرًا إلى أن عددًا آخر من الضحايا لا يزال تحت الأنقاض، في ظل صعوبات كبيرة تواجه فرق الإنقاذ بسبب استمرار القصف ونقص الإمكانات.