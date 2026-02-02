أبولا البرتغالية تكشف سبب غضب رونالدو ورفضه المشاركة أمام الرياض

أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رفضه المشاركة في مباراة فريقه المقبلة ضد نادي الرياض، المقررة مساء اليوم الاثنين، ضمن الجولة العشرين من دوري روشن السعودي.
وأكدت صحيفة أبولا البرتغالية، أن قرار رونالدو لا يرتبط بأي أسباب بدنية أو استعدادات للمواجهة المقبلة ضد بطل الدوري، الاتحاد، المقرر إقامتها يوم الجمعة 6 فبراير.
وأوضح اللاعب أن ضعف الاستثمار انعكس على الفريق، حيث لم يحصل المدرب البرتغالي جورجي جيسوس على التعزيزات المطلوبة، واللاعب الوحيد الذي انضم خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية هو حيدر عبد الكريم، لاعب وسط عراقي يبلغ من العمر 21 عامًا.
يُذكر أن للنصر عنصرين برتغاليين في الإدارة، هما سيمو كوتينيو (المدير الرياضي)، وجوزيه سيميدو (الرئيس التنفيذي)، لكنهما فقدا صلاحياتهما في بداية الشهر بقرار من مجلس الإدارة؛ ما زاد من شعور رونالدو بعدم الرضا وأثر على أداء الفريق.
في المقابل، يظهر الهلال نشاطًا ملحوظًا في سوق الانتقالات، حيث تعاقد مع المدافع الإسباني بابلو ماري من فيورنتينا مقابل 2 مليون يورو، ويعمل على ضم اللاعب الفرنسي الشاب قادر ميتيه من رين مقابل 30 مليون يورو.
كما تبرز احتمالية انتقال كريم بنزيما إلى الهلال بعد تعثر مفاوضاته مع الاتحاد، في صفقة قد تثير جدلاً واسعًا في الوسط الرياضي السعودي.
يعتبر موقف رونالدو علامة واضحة على استياء اللاعبين داخل النصر، لكنها ليست الأولى؛ فقد أشار المدرب جوسيه جيسوس في منتصف يناير إلى أن ناديه “لا يمتلك نفوذ نادي الهلال”؛ ما أثار جدلاً واسعًا في الوسط الرياضي، ودفع الهلال للمطالبة بإيقاف المدرب لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م