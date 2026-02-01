منصة تعزز اقتصاد الإعلام بالمنتدى السعودي للإعلام.. إطلاقات عالمية واتفاقيات إستراتيجية في معرض مستقبل الإعلام

البلاد (الرياض)
دشّن المنتدى السعودي للإعلام 2026، ضمن فعاليات معرض مستقبل الإعلام “فومكس”، المنصة المتخصصة لتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، في مسعى إستراتيجي لتعزيز الشراكات المحلية والعالمية، وتحويل الإطلاقات التقنية الدولية إلى فرص تعاون واستثمار ملموسة في قطاع الإعلام.
وتتزامن هذه المنصة مع موجة من الإطلاقات النوعية التي يشهدها المعرض من قِبل كبرى الشركات العالمية الرائدة في تقنيات الإعلام والبث والإنتاج، إذ كشف عدد من الشركاء الدوليين عن منتجات وحلول تقنية متطورة، في مؤشر واضح على الثقة المتصاعدة بالمنتدى السعودي للإعلام بوصفه منصة دولية محورية لإطلاق الابتكارات الإعلامية.
ويمتد معرض مستقبل الإعلام “فومكس” على مساحة تفوق 12 ألف متر مربع، بمشاركة دولية بارزة تتجاوز 75% من إجمالي المشاركين، إلى جانب نخبة من الشركات العالمية المتقدمة التي أعلنت عن إطلاقات رائدة في حلول البث الرقمي، وأنظمة الإنتاج المتطورة، والصوت الاحترافي، وتقنيات الكاميرات عالية الأداء، ليوفر بذلك بيئة متكاملة تجمع الإطلاق والتوقيع والتنفيذ تحت سقف واحد.
وتستهدف منصة توقيع الاتفاقيات تمكين الجهات الحكومية والمؤسسات الإعلامية والشركات التقنية من ترجمة هذه الإطلاقات إلى شراكات إستراتيجية فاعلة، تشمل نقل المعرفة وتوطين التقنية وبناء القدرات الوطنية ودعم المحتوى والابتكار الإعلامي، بما يُسهم في تنمية منظومة الإعلام الوطنية وتطويرها، إضافة إلى أن الاتفاقيات المرتقبة ستُسهم مباشرة في رفع مساهمة قطاع الإعلام في الناتج المحلي الإجمالي، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، الأمر الذي يُجسّد تحول المنتدى السعودي للإعلام إلى منصة تنفيذية حقيقية لصناعة اقتصاد الإعلام.
ويُنتظر أن تشهد منصة توقيع الاتفاقيات على مدار أيام المعرض الإعلان عن باقة من الشراكات المؤثرة بين جهات محلية ودولية، مدفوعة بالإطلاقات التقنية الكبرى، ما يُرسّخ مكانة المملكة مركزًا إقليميًا ودوليًا لصناعة الإعلام وتقنياته المستقبلية