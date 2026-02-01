الرياضة

في روشن.. الشباب يتخطى الفيحاء بهدف براونهيل

البلاد (جدة)

واصل فريق الشباب صحوته، ونجح في تحقيق فوز مثير على ضيفه فريق الفيحاء، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 20 من «دوري روشن».

سجل هدف الشباب والمباراة الوحيد المحترف جوش براونهيل في الدقيقة 40 من عمر المباراة.

بتلك النتيجة، حقق الشباب انتصاره الثاني على التوالي؛ حيث وصل إلى النقطة 19 في المركز الثالث عشر على سلم ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما حل نادي الفيحاء في المركز الحادي عشر برصيد 20 نقطة.

 

