في روشن.. الاتحاد يتغلب على النجمة بشق الأنفس

البلاد (جدة)
تغلب فريق الاتحاد، بشق الأنفس على ضيفه فريق النجمة، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الإنماء، ضمن منافسات الجولة 20 من «دوري روشن».
سجل الاتحاد هدفًا مبكرًا في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة عن طريق محمد دومبيا، بعد تسديدة أرضية قوية سكنت شباك النجمة، ليخطف النمور الأسبقية منذ البداية.
حاول لاعبو الاتحاد تعزيز النتيجة طيلة الـ90 دقيقة لكن دفاعات النجمة استبسلت أمام الهجوم الاتحادي.
وقد غاب عن الاتحاد كل من كريم بنزيما، كانتي؛ حيث بات الثنائي على أعتاب مغادرة أسوار العميد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
بتلك النتيجة، ارتفع رصيد الاتحاد إلى النقطة 34 في المركز السادس، فيما ظل النجمة قابعًا في المركز الأخير برصيد 5 نقاط.
الإتحاد يفتتح تسجيل الأهداف عن طريق دومبيا في الدقيقة 3.#الإتحاد 1 × 0 #النجمةpic.twitter.com/HiHVMifHtj#صحيفة_البلاد | #نادي_الإتحاد | #نادي_النجمة | #الإتحاد_النجمة@SPL | @mosgovsa | @ittihad | @alnajmahfc
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) February 1, 2026