ضبط 19 ألف مخالف وترحيل 14 ألفاً

البلاد (الرياض)

كشفت وزارة الداخلية أمس (السبت)، أن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أسفرت خلال أسبوع، عن ضبط 19975 ألف مخالف في مناطق المملكة كافةً.

وأوضحت وزارة الداخلية أن الحملات أسفرت عن ضبط 12906 مخالفين لنظام الإقامة، و3918 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و3151 مخالفًا لنظام العمل، فيما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1716 شخصًا؛ منهم 39% يمنيو الجنسية، و60% إثيوبيو الجنسية، وجنسيات أخرى 1%.

وأبانت أنه جرى ضبط 48 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، كما تم ضبط 11 متورطـًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وأشارت إلى أنه بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 23472 وافدًا مخالفًا، منهم 21862 رجلاً، و1610 سيدات، كما تم إحالة 16595 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1820 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 14867 مخالفًا.

وأكدت الوزارة أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلتي النقل والسكن المستخدمتين للإيواء، إضافة إلى التشهير به. وأضافت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمناطق: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.