رويال رامبل 2026 في الرياض يختتم ليلة تاريخية بتتويج رومان رينز

البلاد (الرياض)
اختتمت في الرياض أمس، فعاليات عرض WWE Royal Rumble 2026، الذي دشّن رسميًا الطريق إلى WrestleMania 42، في حدث تاريخي يُقام للمرة الأولى خارج أميركا الشمالية، ضمن قائمة العروض الأربعة الكبرى لاتحاد WWE لعام 2026، وسط حضور جماهيري كثيف ومتابعة إعلامية عالمية.
ورفع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الدعم الكبير الذي أسهم في إنجاح استضافة عرضي “سماك داون”، و”رويال رامبل WWE”، مؤكدًا أن هذه الاستضافة تجسد ما تحظى به المملكة من مكانة عالمية وقدرة على تنظيم أكبر الفعاليات الرياضية والترفيهية.
وشهد العرض أربعة نزالات رئيسة، تصدّرها نزالا رويال رامبل للرجال والسيدات بمشاركة 30 نجمًا ونجمة في كل نزال، إلى جانب مواجهتين على اللقب العالمي والمسيرة المهنية.
وأسفرت نتائج نزال السيدات عن فوز ليف مورغان؛ لتضمن فرصة المنافسة على لقب العالم في عرض راسلمينيا 42 بمدينة لاس فيغاس، بعد أن تفوقت على تيفاني ستراتون وسول روكا في اللحظات الختامية.
وفي نزال هدّد المسيرة المهنية، تغلب غونثر على أيه جاي ستايلز بعد أن أنهى المواجهة بحركة خنق أجبرته على فقدان الوعي، ليُسدل الستار على مسيرة امتدت عشرة أعوام منذ ظهوره الأول في رويال رامبل 2016، وسط تحية جماهيرية مؤثرة.
وعلى صعيد بطولة WWE العالمية غير الموحّدة، احتفظ درو ماكنتاير باللقب عقب مواجهة قوية أمام سامي زين استمرت قرابة 16 دقيقة، حسمها ماكنتاير بضربتين حاسمتين بركلة طائرة بالقدمين.
أما نزال رويال رامبل للرجال فجاء حافلًا بالمفاجآت، حيث شهد دخول أوبا فيمي بالرقم الأول، تلاه برون بريكر في مشاركته الأولى، قبل أن يتعرض الأخير لهجوم مباغت من شخص مجهول، ما مكّن فيمي من إقصائه سريعًا.
كما شهد النزال مشاركة راندي أورتن للمرة الـ15 في تاريخ رويال رامبل، ودخول غونثر أخيرًا وهو يعاني من إصابة في القدم.
وفي ختام النزال، تمكن رومان رينز، الذي دخل بالترتيب رقم 26، من التتويج بلقب رويال رامبل للرجال لعام 2026، ليحجز بطاقة العبور إلى WrestleMania 42 المقرر إقامته في أبريل المقبل.
وبذلك اختُتم عرض رويال رامبل 2026 في الرياض ليلة تاريخية أكدت انطلاقة قوية لموسم WWE لعام 2026، ورسخت مكانة المملكة وجهة عالمية لاستضافة أبرز الأحداث الرياضية والترفيهية.