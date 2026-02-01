المحليات دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير تحبط تهريب مواد مخدرة

البلاد (أبها) أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير تهريب (90) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي و(3) كيلوجرامات من نبات القات المخدر بمحافظة الفرشة، وجرى تسليمها لجهة الاختصاص. وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.