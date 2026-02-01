«جادة ثون»: تحويل إبداعات المبتكرين إلى حلول تقنية

البلاد (بريدة)

استقطبت منطقة الهاكاثون “جادة ثون” في ملتقى تمكين الشباب “فرصتي” في نسخته الخامسة، المبتكرين والمبرمجين وأصحاب الأفكار، ضمن مساحة تنافسية هدفت إلى تحويل التحديات التقنية إلى حلول عملية ومشاريع قابلة للتطوير.

وتوفر المنطقة بيئة عمل تفاعلية تشجع على التفكير الإبداعي والعمل الجماعي، بما يمكّن المشاركين من تطوير أفكارهم وتحويلها إلى نماذج أولية يمكن البناء عليها في مراحل لاحقة، بدعم من مختصين وخبراء في مجالات التقنية وريادة الأعمال. وتُعد “جادة ثون” إحدى المناطق الرئيسة في خارطة الملتقى، وتسهم في تعزيز حضور الابتكار والتقنية ضمن مسارات التمكين التي يستهدفها “فرصتي 5″، من خلال ربط الأفكار الريادية بفرص التسويق والدعم، وتحفيز المشاركين على تقديم حلول تقنية ذات أثر اقتصادي. وتأتي هذه المنطقة بتوجيه ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، لتشكّل مساحة نابضة بالإبداع تجمع روّاد الأعمال وأصحاب الأفكار، وتسهم في تحويل الطموحات إلى مشاريع واقعية داعمة لتنمية الاقتصاد، ضمن فعاليات الملتقى، الذي احتضمه مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة، واختتم أمس السبت.