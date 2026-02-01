الهيئة الملكية لمحافظة العُلا راعٍ إستراتيجي للمنتدى السعودي للإعلام 2026

تشارك الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، بصفتها راعيًا إستراتيجيًا، في أعمال الدورة الخامسة من المنتدى السعودي للإعلام 2026، الذي يُقام في العاصمة الرياض خلال الفترة من 2 إلى 4 فبراير، وذلك في إطار دورها الوطني الرامي إلى إبراز العُلا نموذجًا تنمويًّا ثقافيًّا وإنسانيًّا متكاملًا، ودعم صناعة السرد الإعلامي الوطني بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتسعى الهيئة من خلال مشاركتها إلى تعزيز حضور العُلا في المشهد الإعلامي المحلي والدولي، وبناء علاقات إستراتيجية مع الإعلاميين وصنّاع المحتوى والشركاء، بما يسهم في دعم المحتوى المسؤول الذي يعكس التحولات الوطنية الكبرى بلغة مهنية موثوقة.
وتجسّد مشاركة الهيئة في المنتدى رسالتها في تقديم العُلا نموذجًا وطنيًّا يجمع بين حماية الإرث الحضاري والارتقاء بالإنسان وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، انطلاقًا من إيمانها بأن الإنسان هو جوهر المكان ومحرك تحوّله، مع التركيز على بناء سردية معاصرة تربط العالم بقصص العُلا الإنسانية.
ومن هذا المنطلق، تقدم الهيئة تجربة تفاعلية نوعية بعنوان “صدى المكان”، تهدف إلى نقل جوهر التحول في العُلا من خلال محتوى بصري وتجريبي يروي قصص أهالي وسكان العُلا بأصواتهم، بما يعزز الارتباط بالمكان ويجسّد مسيرة التطور بأسلوب واقعي مؤثر.
ويتضمن برنامج الهيئة في المنتدى تنظيم جلسات متخصصة تسلط الضوء على الدور الجوهري للإعلام المهني في إبراز المواقع التراثية والتاريخية، وأهمية التوازن بين التقنية والهوية، وصناعة القصة النوعية من خلال الإعلام الصوتي في عصر التحول الرقمي، مع تأكيد أخلاقيات السرد الإعلامي المهني.
وتقدم الهيئة خلال المنتدى ورشة عمل متخصصة تهدف إلى تطوير أدوات السرد وصناعة المحتوى الإبداعي، وترسيخ فهم صنّاع المحتوى لهوية العُلا الحضارية والبيئية وعمقها الثقافي، وإبراز تحوّلها بصورة بصرية وإنسانية ملهمة، مؤكدة التزامها بمواصلة العمل مع مختلف الشركاء لتعزيز حضور العُلا في المحافل الإعلامية الإقليمية والدولية.
وتختتم الهيئة مشاركتها بالتأكيد على أن العُلا تمثل مصدرًا للإلهام، وتقدم فرصًا مستقبلية في الاستثمار والتنمية المستدامة، وتسعى من خلال هذا الحضور الإعلامي المدروس إلى ترسيخ مكانة المحافظة وجهةً تجمع بين العمق الحضاري والرؤية الطموحة، في سردية تتسق مع مسار التحول الوطني الذي تقوده المملكة نحو آفاق جديدة من التميز والريادة.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م