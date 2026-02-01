الفتح يقتنص تعادلًا قاتلًا من الحزم في روشن

البلاد (جدة)
حسم التعادل الإيجابي مواجهة فريق الفتح أمام ضيفه فريق الحزم بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 20 من «دوري روشن».
جاء هدف الحزم في الدقيقة 42 من ركلة جزاء عن طريق الهداف التاريخي للدوري السعودي عمر السومة، ليصل إلى الهدف رقم 158 في الدوري السعودي.
وعادل الفتح النتيجة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للمباراة عن طريق جورجي فيرنانديز، ليخطف التعادل في الوقت القاتل.
وشهدت مباراة الفتح أمام الحزم، تأخيرًا لبضع دقائق عن موعد انطلاقها الرسمي، في واقعة غير معتادة قبل بداية اللقاء.
وجاء سبب التأجيل بسبب عدم توفر راية الحكم المساعد على أرض الملعب، ما اضطر الطاقم التحكيمي إلى تأخير صافرة البداية لحين حل المشكلة.
بتلك النتيجة، ارتفع رصيد الفتح إلى النقطة 23 في المركز العاشر، بينما حل الحزم في المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة.
