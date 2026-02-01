الاتحاد السعودي للسيارات يعقد المؤتمر الصحفي الختامي لرالي باها حائل تويوتا الدولي 2026

البلاد (حائل)
عقد الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية أمس، المؤتمر الصحفي الختامي لرالي باها حائل تويوتا الدولي 2026م، الذي أُقيم بتنظيم من هيئة تطوير منطقة حائل, والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وبالتعاون مع وزارة الرياضة، وبرعاية الشريك الرسمي جميل لرياضة المحركات، ونادي منظمي السباقات السعودي، وذلك بحضور أبطال الرالي وممثلي وسائل الإعلام.
ورأَس المؤتمر نائب مدير دائرة البطولات الدولية في الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية صهيب السعدي، الذي أكد أن الرالي جسّد المستوى المتقدم من الاحترافية في تنظيم الفعاليات الرياضية بالمملكة، مثمنًا الجهود الكبيرة التي بذلتها جميع القطاعات المشاركة في التنظيم، وما قدمته من عمل متواصل أسهم في إنجاح الرالي وضمان سلامة المشاركين.
من جانبه أكد المتسابق القطري ناصر العطية -بطل رالي باها حائل تويوتا الدولي 2026- أن انطلاقة موسمه جاءت قوية بتحقيقه انتصارات متتالية، مشيرًا إلى فوزه مؤخرًا برالي داكار ثم بالجولة الافتتاحية من بطولة الشرق الأوسط للراليات في سلطنة عُمان، قبل أن يواصل في حائل سلسلة إنجازاته بتحقيق فوزه السادس، واصفًا هذا الإنجاز بأنه سيبقى حاضرًا في الذاكرة، لكونه تحقق بسيارة دفع خلفي للمرة الأولى منذ سنوات طويلة في سباقات الكروس كانتري.
بدوره أوضح ياسر بن سعيدان بطل فئة تشالنجر أن رالي حائل هذا العام كان مختلفًا بالنسبة له، مبينًا أن الرالي يتميز بسرعته وسهولة مساراته مقارنة برالي داكار، مع حفاظه على عنصر المتعة والأمان، مؤكدًا أن تركيزه سيتجه إلى الجولة المقبلة في الأردن، الجولة الثانية من بطولة الشرق الأوسط للراليات.
فيما بيّن هاني النومسي أن المنافسة في رالي باها حائل تويوتا الدولي جاءت قوية وصعبة، لا سيما في المناطق الرملية والكثبان، مشيرًا إلى أن الجزء الثاني بعد إعادة التعبئة شكّل تحديًا حقيقيًا لمتسابقي فئة الكواد، مؤكدًا أن مشاركته تأتي ضمن استعداداته للموسم المقبل، مع تطلعه لتحقيق نتائج إيجابية في البطولات الآسيوية والمحلية.
من جهته أكد فارس الشمري أن الفئة المحلية ضمن بطولة السعودية تويوتا للباها تُعد الأكثر عددًا وتنافسية، وتشهد تقاربًا كبيرًا في المستويات، مشيرًا إلى أن هذه الفئة أصبحت مدرسة حقيقية لصناعة الأبطال في رياضة المحركات بالمملكة.
وأعرب الدراج البريطاني أليكس مكينيز عن سعادته بالمشاركة في رالي حائل، مؤكدًا أنه تمكن من تقديم أداء قوي وتحقيق الفوز في جميع المراحل، واصفًا مشاركته بأنها بداية مثالية لموسمه، استعدادًا للمشاركة في رالي الأردن، إلى جانب منافسات البطولة الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرًا إلى أن شدة المنافسة وتقارب المستويات جعلا الفوز في رالي حائل أكثر صعوبة