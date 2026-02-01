اختتام مهرجان الأمير سلطان العالمي للجواد العربي 2026 “تايتل شو” بمشاركة (359) رأسًا

البلاد (الرياض)
اختتمت أمس منافسات مهرجان الأمير سلطان العالمي للجواد العربي 2026 “تايتل شو”، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، وتحت إشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، وذلك بعد أيام حافلة بالمنافسات القوية التي عكست جمال الخيل العربية الأصيلة ومكانتها العالمية، بمشاركة (359) رأسًا من نخبة الجياد من مختلف دول العالم.
وتوّج صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، فئة الفحول، إذ حقق الفحل “عمار” للشيخ حمد بن فلاح آل ثاني الذهب، ونال الفحل “فويرتي” لمربط الصياقل الفضة، وجاء البرونز من نصيب الفحل “دي مزيان” لمربط الشيخ.
وفي بطولة مهرات عمر سنة، حققت المهرة “ايه العرب” لمربط العرب الذهب، ونالت المهرة “سلطانة العرب” لمربط العرب الفضة، وحصلت المهرة “لولو عامر آل زايد” لمربط عامر على البرونز.
وفي بطولة الأمهار عمر سنة، توّج المهر “وطن الطريبيل” لمربط العرب بالذهب، وحصل المهر “نادر عذبة” لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز على الفضة، ونال المهر “وسام آل زايد” لسعد القحطاني البرونز.
وحققت المهرة “ملكة نجد” لمربط العمرية، الذهب في بطولة المهرات عمر 2 – 3 سنوات، والفضة للمهرة “إف مزنة” لعزام القاسم، والبرونز للمهرة “إف إن براقة” لعزام القاسم.
وفي بطولة الأمهار عمر 2 – 3 سنوات، حقق المهر “عزام الأمل” لمربط البداير الذهب، ونال المهر “نبراس إن أي” لمحمد المحيسن الفضة، وحصل المهر “إي آر غيث” لوليد الماجد على البرونز.
وتوجت الفرس “أمينة غرناطة” لمربط الرمز بالذهب في بطولة الأفراس، ونالت الفرس “أسماء مزنة” لمربط إف آر دي الفضة، وحصلت الفرس “مودة راية العز” لمربط العرب التجارية على البرونز.