Minds يحافظ على اللقب ويتوّج بطلاً لنهائيات تحدي ESL السعودي 2026

البطولة التنافسية سلطت الضوء على منظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية المتطورة في المملكة

محمد الجليحي (الرياض)

أعلنت مجموعة ESL FACEIT Group (EFG) تتويج فريق Twisted Minds بطلاً لنهائيات تحدي ESL السعودي 2026 للعبة Overwatch 2، في إنجازٍ جديد يعزّز مكانته كأحد أبرز الأسماء في مشهد الألعاب والرياضات الإلكترونية بالمملكة. ونجح فريق Twisted Minds في الدفاع عن لقبه بعد مواجهة حاسمة ضد فريق Kurohana والتي انتهت بنتيجة 4-0 في نهائي مثير شكّل المحطة الختامية للبطولة والتي صُممت لإبراز عمق التنافس والمواهب ضمن ساحة الرياضات الإلكترونية الوطنية في المملكة العربية السعودية. وشهدت النهائيات المباشرة للبطولة حضورًا جماهيرًا غفيرًا وسط أجواء مثيرة في مقر أستوديوهات EFG بالرياض.

كما تضمنت البطولة مجموع جوائز بلغ 20,000 دولار، الأمر الذي منح النجوم الصاعدين حوافز ومكافآت مجزية خلال انتقالهم من المنافسات المحلية إلى منصات تنافسية عالية المستوى. وجاءت النهائيات بعد مرحلة تصفيات حاسمة عبر الإنترنت أُقيمت يومي 23 و24 يناير، وجمعت أفضل الفرق السعودية في استعراض حقيقي لمهارات المواهب المحلية.

ويواصل تحدي ESL السعودي أداء دور محوري في تمكين اللاعبين المحليين من تطوير مهاراتهم وصقل قدراتهم، وذلك ضمن منظومة تنافسية عالمية المستوى، ما يوفّر مساراً متكاملاً يدعم انتقالهم من المنافسات المحلية إلى ساحات الاحتراف الدولية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال فرانك غوينري، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة ESL FACEIT: “يشكل تحدي ESL السعودي محطة محورية في التزام المجموعة تجاه مجتمع الألعاب والرياضات الإلكترونية المزدهر في المملكة العربية السعودية. وتهدف المنافسة إلى تسهيل انطلاقة المواهب من المنصات الوطنية إلى الساحات العالمية، مع الإسهام في بناء منظومة مستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، الرامية إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي رائدفي قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية.”

ويُجسّد تحدّي ESL السعودي الدور المستمر لـلمجموعة في دعم نمو قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بالمملكة، انسجاماً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، من خلال المساهمة في تطوير المواهب وتعزيز منظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة.

وباعتباره منصة تنافسية تهتم بالمواهب السعودية، يشكّل هذا الموسم جزءاً من نهج EFG المستدام لدعم نمو الرياضات الإلكترونية، من خلال تمكين تطور المواهب، وتعزيز المعايير الاحترافية، وتشجيع المنافسات المجتمعية. وبهذه الجهود، تهدف المجموعة إلى ضمان قدرة المواهب السعودية على المنافسة الدولية على المدى الطويل، محلياً وإقليمياً وعالمياً.