وزراء إعلام عرب يناقشون “الإعلام كقوة للتغيير” في المنتدى السعودي للإعلام 2026

البلاد (الرياض)
يشارك وزراء إعلام عرب في جلسة حوارية بعنوان “الإعلام كقوة للتغيير.. تحديات الرأي العام وصناعة جيل المستقبل”، ضمن أعمال النسخة الخامسة من المنتدى السعودي للإعلام 2026، الذي ينطلق الاثنين المقبل تحت شعار “الإعلام في عالم يتشكل” في فندق هيلتون بالعاصمة الرياض؛ وذلك لمناقشة دور الإعلام بوصفه قوة محورية في تشكيل الرأي العام وصناعة المستقبل، والتعامل مع تحديات التحولات الرقمية، والسياسية وتعزيز الثقة والمصداقية.
ويشارك في الجلسة وزير إعلام الجمهورية العربية السورية الدكتور حمزة المصطفى، ووزير الاتصال الحكومي في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور محمد حسين سعد المومني، ووزير الإعلام والثقافة والسياحة في الجمهورية اليمنية معمر بن مطهر الأرياني، والمشرف العام على الإعلام الرسمي في دولة فلسطين الدكتور أحمد عساف، فيما يدير الجلسة عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور فهد آل عقران.
وتستعرض الجلسة التي تُعقد في مسرح العلا بالمنتدى، واقع الإعلام في عصر تتسارع فيه التحولات الرقمية والسياسية، وما يفرضه ذلك من مسؤوليات وتحديات، بدءًا من الأخبار المضللة والتحولات الرقمية، وصولًا إلى تعزيز الثقة والمصداقية، إلى جانب طرح إستراتيجيات الإعلام في دعم التفاهم بين الثقافات والمجتمعات، ودوره في تعزيز المشاركة المجتمعية وصناعة السياسات العامة.
وتتناول محاور الجلسة قضايا متعددة، تشمل: الإعلام والرأي العام وكيف يشكل وعي المواطن، ويؤثر على القرارات السياسية والاجتماعية، والتحولات الرقمية والتحديات التقنية وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي على نشر الأخبار، إضافة إلى التوازن بين حرية التعبير ومسؤولية المحتوى الرقمي عبر تمكين الأفراد من نشر آرائهم بحرية مع ضمان دقة المعلومات وحماية المجتمع من الأخبار المضللة والتحريض.
كما تناقش الجلسة الإعلام والمجتمع الدولي ودور الإعلام في تعزيز الحوار بين الدول والثقافات بوصفه أداة دبلوماسية ناعمة للتأثير الإيجابي على العلاقات الدولية، إلى جانب محور صناعة المستقبل عبر الإعلام وكيفية جعل الإعلام أداة إستراتيجية لتشكيل المجتمع والمستقبل من خلال ما يُنشر وكيفية تقديم المعلومات.
ويشارك في المنتدى ما يزيد على 300 من أبرز الإعلاميين والخبراء والأكاديميين والمتخصصين محليًّا ودوليًّا، يتحدثون في أكثر من 150 جلسة حوارية تستكشف التحديات والفرص التي تسهم في تطوير الصناعة الإعلامية محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.