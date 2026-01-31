مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” تشارك في المؤتمر الدولي لسوق العمل

البلاد (الرياض)
شاركت مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” في النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لسوق العمل، بوصفه منصة عالمية سنوية تجمع صُنّاع القرار وقادة القطاعات وواضعي السياسات ونخبة من الخبراء من مختلف دول العالم، ضمن نقاشات تحديات أسواق العمل واستعراض الحلول والتطورات المرتبطة بها، في إطار يسعى إلى استباق التحديات عبر التعاون وصناعة الحلول وتمكين السياسات المؤثرة التي تُعزز الأداء في أسواق العمل الدولية.
وكانت مشاركة “مسك” ضمن أعمال المؤتمر المقام خلال يومي 26 – 27 يناير 2026 في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، امتدادًا للحوار العالمي حول مستقبل العمل، وضمن نقاشات تركز على السياسات والإستراتيجيات التي تشكل ملامح سوق العمل في ظل التحولات المتسارعة.
وتسعى المؤسسة من حضورها إلى تعزيز مشاركاتها المستمرة في المحافل المرتبطة بالشباب، وتقديم الرؤى والتوصيات ذات الصلة، وذلك عبر جناح تعريفي يُبرز برامج “مسك” ويبحث فرص بناء الشراكات والتعاون مع الجهات المحلية والعالمية، إلى جانب مشاركة عدد من مستفيدي المؤسسة في جلسات حوارية تُسهم في إبراز صوت الشباب وتجاربهم، ومن بينهم خالد الذكير (أحد مستفيدي برنامج الإعداد لنخبة الجامعات العالمية) وغادة الحبيب (المستفيدة من برنامج أصوات عالمية).
واستعرضت “مسك” ضمن مشاركتها جلسة سياسات تتناول نتائج تقرير بحثي بعنوان “بناء المرونة لدى الشباب”، الذي سلط الضوء على التحديات الجذرية التي تواجه الشباب في سوق العمل العالمي، لا سيما المرتبطة بالتحول الرقمي والتحول المناخي، وقدم توصيات لسياسات وحلول عاجلة تضمن تحويل هذه التحديات إلى فرص، وبناء جيل أكثر مرونة وقدرة على النجاح في سوق عمل متغير.
وتضمنت المشاركة حضورًا لممثلي المؤسسة ضمن الجلسات الحوارية المصاحبة، في سياق يعكس حرص “مسك” على الإسهام في النقاشات الدولية حول تمكين الشباب وتعزيز جاهزيتهم لمتغيرات الاقتصاد والعمل