رابطة العالم الإسلامي ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)

البلاد (مكة المكرمة)
رحبت رابطة العالم الإسلامي بالبيان الصادر عن الحكومة السورية بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بموجب اتفاق شامل يتضمن دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية.
وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، جدَّد الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، التثمينَ للمساعي التي بذلتها المملكة العربية السعودية، وكذلك الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة الأمريكية في تثبيت التهدئة والتوصل إلى هذا الاتفاق، مشيدًا في هذا السياق باستجابة الطرفين لهذه المساعي الحميدة التي تتوخّى دعم مسيرة السوريين نحو الأمن والاستقرار والازدهار.
كما جدَّد فضيلتُه التأكيدَ على تقدير الرابطة ودعمها لجهودِ الحكومةِ السوريةِ الحثيثة في حمايةِ الشعبِ السوري، وحفظِ وحدةِ البلادِ وسيادتها